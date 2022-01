İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

GEÇİŞLER ÇOK ÖNEMLİ

Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. Takvim'in haberine göre; 59 yaşındaki teknik adamı saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri: Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.