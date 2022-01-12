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İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

Son dakika spor haberi: Futbol felsefesini “5 saniye” olarak özetleyen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, “Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın” ifadesini kullanıyor. İspanyol hoca ayrıca, “Çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun” üzerinde de ısrarla duruyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi başlıyor. Kesin anlaşma sağlanan İspanyol hocanın bugün Florya'da takımın başında olması bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

GEÇİŞLER ÇOK ÖNEMLİ

Ancak Torrent, Türk futbolseverlere çok tanıdık olmayan bir isim. Takvim'in haberine göre; 59 yaşındaki teknik adamı saha içinden, saha dışına kadar her konuda çok önemli bilgiler elde etti. İşte Cimbom'un yeni hocası Domenec Torrent'in bilinmeyen yönleri: Futbol felsefesini "5 saniye" olarak özetleyen Domenec Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın, ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın" ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenec Torrent'in taktiğinde geçiş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor.

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

PEP ERKEK KARDEŞİ GİBİ

10 yıl boyunca Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yanında 2. adam olan Torrent, İspanyol teknik adamı, "O benim için arkadaştan öte. Bir erkek kardeş" olarak tanımlıyor. 2018 yılında artık kariyerine 1. adam olarak devam etmek isteyen Torrent, bu konuyu Guardiola'ya danışıyor. Ve ünlü teknik adamdan, "Yapabilirsin, sana güveniyorum" yanıtını alınca New York City'nin başına geçiyor. 59 yaşındaki tecrübeli hoca, indie ve blues dinlemeyi çok seviyor.

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

OFİSTE MÜZİK DİNLİYOR

Ancak, İngilizler onu tam anlamıyla bir jazz sevdalısı olarak nitelendiriyor. Domenec Torrent, Pep Guardiola ile birlikte soyunma odası veya çalışma ofisinde sürekli ünlü İngiliz grubu Sade'i dinlediği belirtiliyor. İspanyol çalıştırıcı, Brezilya yemeklerini çok seviyor. Ayrıca balık ve patates kızartması da onun favori yemekleri arasında yer alıyor.

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in oyun felsefesi!

YERLİ YARDIMCI TANRIVERMİŞ

Domenec Torrent'in ekibi yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İspanyol hocanın yanına yerli bir isim getirmek isteyen Galatasaray yönetiminin Tuğberk Tanrıvermiş ile anlaştığı öğrenildi. Bir dönem Galatasaray' da görev yapan ve şuan Spezia U19 takımı çalıştıran genç hocanın Torrent'in ekibinde görev yapacağı belirlendi.

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