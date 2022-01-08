GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Rodrigo Duardo, Gedson Fernandes, Dennis Man

Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, ligin ilk yarısını 10. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna grup lideri olarak yükselen Aslan, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in Burak Elmas ve ekibine sunduğu isimler...

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CEDRIC BAKAMBU

Bakambu'nun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 3.5 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası istedi. Ancak bu durum Galatasaray'a geri adım attırmadı. Diagne'nin sakatlığı, milli takıma gitmesi nedeniyle forvete mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Bakambu'nun yüksek maliyetine rağmen görüşmeleri kesmediği ve fiyatı aşağıya çekmek için çaba harcadığı bildirildi.

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DENNIS MAN

Galatasaray'ın peşinde olduğu Dennis Man için açıklama geldi. Parma Sportif Direktörü Mauro Pederzoli, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla devam etmeyi düşünmediklerini ifade etti. Pederzoli "Dennis'ten memnun değiliz. Tüm oyuncularda olduğu gibi ona gelen teklifleri de değerlendireceğiz" diyerek transfere açık kapı bıraktı.

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RODRIGO DUARDO

Galatasaray, Rodrigo Dourado'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin başından beri Internacional'da forma giyen Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi. Internacional'in de mali durumu kontrol altında tutmak için bir miktar paraya ihtiyaç duyduğu ve piyasadan teklifler beklediği ifade edildi.

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GEDSON FERNANDES

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes transferini dün tamamladı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Gedson Fernandes'in transferi konusunda Portekiz Ligi ekibi Benfica ile anlaşma sağladı.

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KRZYSZTOF PIATEK

Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Krzysztof Piatek'in yeni takımı belli oldu. Polonyalı golcü, İtalya Serie A takımı Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

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