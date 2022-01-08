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GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu ile sıkı pazarlık! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Süper Lig'de ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Forve arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Cedric Bakambu'yu gündemine almıştı. Cimbom'dan yıllık 3.5 milyon Euro ve imza parası istedi, yönetıciler fıyatı aşağıya çekmek için uğraşıyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu ile sıkı pazarlık! İşte istenen rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın forvet adaylarının ilk sırasında yer alan Cedric Bakambu'yla görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Çin'den Beijing Guoan ile sözleşmesi sona eren golcü oyuncunun bonservisinin elinde olması avantaj gibi görünse de durum pek de öyle değil... Zira Bakambu'nun menajeri, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 3.5 milyon euro maaş ve 2.5 milyon euro imza parası istedi. Ancak bu durum Galatasaray'a geri adım attırmadı. Diagne'nin sakatlığı, milli takıma gitmesi nedeniyle forvete mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, Bakambu'nun yüksek maliyetine rağmen görüşmeleri kesmediği ve fiyatı aşağıya çekmek için çaba harcadığı bildirildi.

TALİBİ ÇOK

2015'te Bursa forması giyen ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cedric Bakambu'yla Fransa'dan Lille, İspanya'dan Sevilla ve Villarreal'in de ilgilendiği ifade edildi. Bu nedenle 30 yaşındaki golcünün kendini ağırdan sattığı ve yüksek talepte bulunduğu belirtildi.

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