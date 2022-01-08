Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

Spor haberi... Süper Lig'de ikinci yarıya start verilirken, ligin ilk devresini beklentilerin altında bir tabloyla tamamlayan Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk. Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala temaslarını sıklaştıran Sarı-Kırmızılılar Gedson Fernandes transferi için Benfica ile anlaşma sağladı. İşte Galatasaray'ın transfer harekatının detayları... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:40
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup bitiren Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ise bu sezon istenilen seviyede performans gösteremedi. Sarı-kırmızılı takımda idareciler ve teknik heyet, 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer ve tescil dönemi için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları oldukça hızlandı. Sarı-kırmızılıların Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katacağı ilk isim ortaya çıktı. Öte yandan tecrübeli futbolcuyla yapılacak anlaşmanın mali detayları da netlik kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

GEDSON, G.SARAY'DA
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Fatih Terim'in ısrarla istediği Gedson Fernandes transferini dün tamamladı. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Gedson Fernandes'in transferi konusunda Portekiz Ligi ekibi Benfica ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Gedson Fernandes ve Benfica'ya ödeyeceği rakamlar da netleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

TERİM ISRARCI OLDU
Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana devam eden orta saha sıkıntısından dolayı Fatih Terim'in Gedson Fernandes transferini çok istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimle görüştükten sonra bu transferin gerçekleştiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar dün yapılan son görüşmenin ardından Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK
Gedson Fernandes'in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica'ya ödeyeceği rakam da belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Galatasaray Kulübü; Gedson Fernandes'in kiralık olarak transfer edilmesi için Benfica'ya toplamda 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan 22 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Galatasaray'dan kazanacağı ücret de belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

YARIM SEZON İÇİN 900 BİN EURO
Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacak olan Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılardan sezon sonuna kadar 900 bin euro maaş alacağı öğrenildi. Portekizli orta sahanın 2022-2023 sezonunda kiralık olarak forma giyeceği dönem için de Galatasaray'dan 1 milyon 800 bin euro garanti ücret kazanacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

KONTENJAN PROBLEMİ
Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi tamamlanmasına rağmen yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuyu kadrosuna yazabilmek için en az bir yabancıyla yollarını ayırmak zorunda kalacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

KİRALIK, BONSERVİS YA DA FESİH ÇÖZÜMÜ
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi sonrasında mevcut kadroda düşünülmeyen bir isimle yollarını kiralık, bonservis ya da sözleşme fesih işlemleriyle ayırması bekleniyor. Galatasaray'da 1 yabancıyla yolların ayrılması halinde Gedson Fernandes'in lisansı çıkartılabilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Benfica'da sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar ve kadro dışı bırakılmasıyla forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Gedson Fernandes toplamda 4 mücadelede süre aldı. 22 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda gol ya da asist katkısı sunamadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Galatasaray'da forma giymek konusunda oldukça istekli olan Gedson Fernandes'in Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

BENFICA ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Benfica altyapısında yetişen Gedson Fernandes yarım sezon Tottenham, yarım sezon da kiralık olarak Galatasaray'da forma giydi. Sarı-kırmızılı formayla 18 maçta süre alan 22 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 3 asist üretti. Gedson Fernandes öte yandan 2 kez Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda oynadı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe devre arasında golcü bombasını patlatıyor! İngiliz devinden geliyor…
Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre kadınlar internetten alışverişi erkeklerden daha çok yapıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor