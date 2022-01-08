GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Gedson Fernandes'te mutlu son! Anlaşma detayları ortaya çıktı

TERİM ISRARCI OLDU

Sarı-kırmızılılarda sezon başından bu yana devam eden orta saha sıkıntısından dolayı Fatih Terim'in Gedson Fernandes transferini çok istediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimle görüştükten sonra bu transferin gerçekleştiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar dün yapılan son görüşmenin ardından Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı.

1.5 YILLIĞINA KİRALANACAK

Gedson Fernandes'in Galatasaray tarafından 1,5 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Portekizli oyuncunun kiralık transferi için Benfica'ya ödeyeceği rakam da belli oldu.