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Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Ön libero mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Cimbom, Internacional forması giyen Rodrigo Dourado'nun peşine düştü. Brezilya basınında çıkan haberlerde oyuncu için ilk teklifin hazırlandığı kaydedildi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 12:14
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Galatasaray, Rodrigo Dourado'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin başından beri Internacional'da forma giyen Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Internacional'in de mali durumu kontrol altında tutmak için bir miktar paraya ihtiyaç duyduğu ve piyasadan teklifler beklediği ifade edildi.

Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Brezilya basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın Rodrigo Dourado'nun son durumunu yakından takip ettiği ve ilk teklifini gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtildi.

Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

SAO PAULO'NUN ŞANSI YOK!
Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transferde somut adımlar atması halinde Sao Paulo'nun pek şansının olmayacağı kaydedildi.

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