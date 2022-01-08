Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Galatasaray , Rodrigo Dourado 'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin başından beri Internacional 'da forma giyen Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

Internacional'in de mali durumu kontrol altında tutmak için bir miktar paraya ihtiyaç duyduğu ve piyasadan teklifler beklediği ifade edildi.