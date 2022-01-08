Galatasaray Rodrigo Dourado'nun peşine düştü! Transferde rakip...

Galatasaray, Rodrigo Dourado'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin başından beri Internacional'da forma giyen Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Galatasaray, Rodrigo Dourado'yu renklerine bağlamak için harekete geçti. Kariyerinin başından beri Internacional'da forma giyen Sambacı futbolcunun takımdan ayrılması gündeme geldi.
Internacional'in de mali durumu kontrol altında tutmak için bir miktar paraya ihtiyaç duyduğu ve piyasadan teklifler beklediği ifade edildi.
Brezilya basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın Rodrigo Dourado'nun son durumunu yakından takip ettiği ve ilk teklifini gerçekleştirmeye hazırlandığı belirtildi.
SAO PAULO'NUN ŞANSI YOK!
Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo'nun da 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ve menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transferde somut adımlar atması halinde Sao Paulo'nun pek şansının olmayacağı kaydedildi.