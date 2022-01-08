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SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan ikinci devre mücadeleleri ile sürerken, transfer hamleleri de ardı ardına gelmeye devam ediyor. Yaptığı transfer hamleleleriyle çok konuşulan ve şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor özellikle Edin Visca transferiyle adından söz ettirmişti. Tecrübeli oyuncusunu bordo-mavili ekibe kaptıran Başakşehir'de de transfer çalışmalara tüm hızıyla sürerken, Visca'nın yerine yeni bir isim gündemde. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 09:54
SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılırken, açılış maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçerek liderliğini perçinledi.

SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

12 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemi öncesi bordo-mavili ekip transfer bombalarını ardı ardına patlatırken, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca şimdiden ara transferin en çok ses getiren hamlelerinden biri olurken, Başakşehir cephesinde de Boşnak yıldızın yerini doldurmak için çalışmalar hız kazanmış durumda.

SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Futbol Plus'a konuşan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; 2011 yılından bu yana Başakşehir'de top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun boşluğu eski bir Galatasaraylı ile doldurulacak.

SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Emre Belözoğlu'nun ekibi, Henry Onyekuru için kulübü Olympiakos ile temasa geçerken, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiğini ifade etti.

SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Nijeryalı futbolcu Galatasaray'da oynadığı 2018-2019 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamış ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Daha sonra iki kez ligin ikinci yarılarında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru sezon başında Monaco'dan Olympiakos'a 4.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Yunan basınında çıkan haberlerde ise Olympiakos'un Onyekuru için 4.5 milyon Euro talep ettiği gelen bilgiler arasında.

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