SPOR HABERİ - Emre Belözoğlu'dan transfer bombası! Edin Visca'nın yerine Henry Onyekuru

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılırken, açılış maçında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ile geçerek liderliğini perçinledi.
12 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemi öncesi bordo-mavili ekip transfer bombalarını ardı ardına patlatırken, Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca şimdiden ara transferin en çok ses getiren hamlelerinden biri olurken, Başakşehir cephesinde de Boşnak yıldızın yerini doldurmak için çalışmalar hız kazanmış durumda.
Futbol Plus'a konuşan A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği bilgiye göre; 2011 yılından bu yana Başakşehir'de top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun boşluğu eski bir Galatasaraylı ile doldurulacak.