Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer gözdesi Krzysztof Piatek Fiorentina'ya transfer oldu!

Galatasaray'ın transfer gözdesi Krzysztof Piatek Fiorentina'ya transfer oldu!

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'a Krzysztof Piatek'ten kötü haber geldi. Polonyalı golcü, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:09
Galatasaray'ın transfer gözdesi Krzysztof Piatek Fiorentina'ya transfer oldu!

Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Krzysztof Piatek'in yeni takımı belli oldu. Polonyalı golcü, İtalya Serie A takımı Fiorentina ile sözleşme imzaladı. Bu sezon 9 Bundesliga maçında 1 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu 2018-19 sezonunda Genoa forması giyerken 21 maçta 20 gol atmış ve aynı sezonun devre arasında 35 milyon euro'ya Milan'a transfer olmuştu.

İtalyan devinde bekleneni karşılayamayan Polonyalı golcü 2020'nin Ocak ayında 24 milyon euro'ya Hertha Berlin'e gitmişti.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sesi ile mest etti! Havva Öztel kızının tahtına göz dikti!
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçında teknik direktör koltuğunda Halim Okta mı olacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor