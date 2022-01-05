GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Ianis Hagi, Dennis Man, Andras Schafer

Süper Lig'de 7 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik alan Galatasaray, ligin ilk yarısını 10. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna grup lideri olarak yükselen Aslan, transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer listesi de ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in Burak Elmas ve ekibine sunduğu isimler...

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👉 KRZYSZTOF PIATEK

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın gündeminde bulunan Polonyalı forvet Piatek için Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa devrede. Calcio Mercato'nun haberine göre Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, Polonyalı golcünün Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi.

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👉 DENNIS MAN

Transfer çalışmalarına gaza basan Aslan, listesini belirledi. Fotomaç'ın derlediği habere göre Parma'nın Dennis Man'ı satılık ve ya kiralık göndermek istediği kaydedilirken, Galatasaray'ın oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

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👉 OKAY YOKUŞLU

Fransız basınına yansıyan Fotomaç'ın derlediği haberde Bordeaux'nun Okay Yokuşlu için somut adımlar attığı yazıldı. Haberde İngiltere'den Fulham'ın ve Türkiye'den Galatasaray'ın da oyuncuyu istediği ancak Yokuşlu'nun ülkesine dönmek istemediği belirtildi.

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🔥 ANDRAS SCHAFER

Sarı-kırmızılıların ilk resmi adımı attığı Macar basını tarafından duyuruldu. Nemzeti Sports gazetesine göre; Cimbom, oyuncunun kulübü Çekya ekibi DAC'a 1.5 milyon euro'luk bir teklif sundu. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'ın Avrupa'daki etkisi ve Fatih Terim'in varlığı sebebiyle gelmeye çok istekli olduğu da kaydedildi.

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🔥 IANIS HAGI

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için mesai harcadığı Ianis Hagi hakkında, sarı kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi konuştu. Gheorghe Hagi, Rangers'ın Ianis Hagi ile sözleşme uzatmak istediğini belirtti.

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