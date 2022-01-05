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SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Spor haberi... Spor haberi... Süper Lig'de transfer döneminin başlamasına az bir süre kala temaslarını hızlandıran Galatasaray özellikle gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı ekipte gündeme gelen isimlerden biri de Hertha Berlin forması giyen Piatek olmuştu. Genoa'nın da devreye girmesiyle çıkmaza giren transferde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 08:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 10:22
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, devreyi topladığı 27 puanla zirvenin 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer...

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Beklentilerin oldukça gerisinde bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isterken temaslarına hız vermiş durumda.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak olan ve bu sebepten gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, listede bulunan isimlerden biri de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'ti.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Andriy Shevchenko'nun takımı Genoa'nın da Piatek için temasta olduğu bilinirken, İtalyan basınında Galatasaray ve Genoa'nın transfer yarışına dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

PIATEK GENOA'YA SICAK BAKMIYOR!
Calcio Mercato'nun haberine göre Piatek, Genoa'ya sıcak bakmazken, Polonyalı golcünün Galatasaray ile görüşmelere çoktan başladığı ifade edildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

"ANLAŞMAYA BİR ADIM KALDI"
Haberde, Polonyalı golcünün kariyeri açısından önemli bir karar alma arifesinde olduğu söylenirken, Galatasaray'ın teklifinin hem ekonomik hem de sportif açıdan çok daha çekici olduğu belirtildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Piatek, Genoa'da Avrupa sahnesinde kendini göstermesinin Galatasaray'a göre çok daha zor olduğu için teklife sıcak bakmıyor. Hatta habere göre sarı-kırmızılı ekibin Polonyalı golcüyle anlaşmasına bir adım kaldığı ifade edildi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

24 MİLYON EURO...
2018 yazında Cracovia'dan 4,5 milyon Euro karşılığında Genoa'ya Transfer olan Piatek, Ocak 2019'da 35 milyon Euro'ya Milan'a transfer olmuş, Ocak 2020'de ise 24 milyon Euro karşılığında Hertha Berlin'in yolunu tutmuştu.

SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

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