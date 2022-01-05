SPOR HABERİ - Galatasaray'ın golcüsünü duyurdular! 'Piatek ile anlaşmaya bir adım kaldı'

Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken, devreyi topladığı 27 puanla zirvenin 19 puan gerisinde 10. sırada tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer...
Beklentilerin oldukça gerisinde bir görüntü çizen Sarı-Kırmızılılar, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemini en verimli şekilde tamamlamak isterken temaslarına hız vermiş durumda.
Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den ve Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak olan ve bu sebepten gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da, listede bulunan isimlerden biri de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'ti.