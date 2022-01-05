Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için mesai harcadığı Ianis Hagi hakkında, sarı kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi konuştu.
Galatasaray'ın uzun süredir transferi için mesai harcadığı Ianis Hagi hakkında, sarı kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi konuştu.
Baba Hagi, medya mensuplarına verdiği demeçte, oğlunun transferine ilişkin konuştu. Bununla beraber Gheorghe Hagi, Glasgow Rangers'ın, Ianis Hagi hakkındaki yeni kararını duyurdu. İşte o sözler...
"Ianis ile beraberdik, iyi hissediyor. Uzunca konuştuk, baba oğul olarak birlikte olmamız gerekiyordu. Bir hafta boyunca onunla beraberdim.
Şu anda durumu iyi ve motive. Güvenilir bir kaynaktan duyduğum kadarıyla (Rangers) sözleşmesini yenilemek ve uzatmak istiyor. Rakamları tam olarak bilmiyorum ama bizim basınımızda yazdığı gibi değil.
Bu sezon çok iyi oynadı, hatta olağanüstü bir yıl geçirdi. İskoçya'da çok takdir ediliyor. Dediğim gibi, sözleşmesini yenilemek istediklerini duydum, biliyorum."