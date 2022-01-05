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Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların transfer hedefi arasında yer aldığı bilinen Ianis Hagi ile ilgili, babası Gheorghe Hagi konuştu. Gheorghe Hagi, basın toplantısında oğluna dair verdiği demeçte, Glasgow Rangers'ın genç yıldız için verdiği yeni kararı duyurdu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 11:43
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için mesai harcadığı Ianis Hagi hakkında, sarı kırmızılıların efsane ismi Gheorghe Hagi konuştu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Baba Hagi, medya mensuplarına verdiği demeçte, oğlunun transferine ilişkin konuştu. Bununla beraber Gheorghe Hagi, Glasgow Rangers'ın, Ianis Hagi hakkındaki yeni kararını duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

"Ianis ile beraberdik, iyi hissediyor. Uzunca konuştuk, baba oğul olarak birlikte olmamız gerekiyordu. Bir hafta boyunca onunla beraberdim.

Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Şu anda durumu iyi ve motive. Güvenilir bir kaynaktan duyduğum kadarıyla (Rangers) sözleşmesini yenilemek ve uzatmak istiyor. Rakamları tam olarak bilmiyorum ama bizim basınımızda yazdığı gibi değil.

Galatasaray'ın transfer hedefi Ianis Hagi için Gheorghe Hagi konuştu! Rangers...

Bu sezon çok iyi oynadı, hatta olağanüstü bir yıl geçirdi. İskoçya'da çok takdir ediliyor. Dediğim gibi, sözleşmesini yenilemek istediklerini duydum, biliyorum."

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