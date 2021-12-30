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Yılın büyücüsü

Kerem Aktürkoğlu performansıyla 2021 yılına damga vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 06:50
Yılın büyücüsü
Galatasaray sezonun ilk yarısında lig, Avrupa ve kupada toplam 32 maça çıkarken, bu maçların hepsinde sadece Kerem Aktürkoğlu forma giydi. 2021 yıllında Galatasaray ve Milli Takım'la 65 karşılaşmaya çıkan 'Harry Potter' lakaplı genç yıldız, kırılması zor bir rekora imza attı. 7 numaralı forma altında Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Adem Büyük ve Onyekuru gibi isimler kalıcı olmazken Kerem, Terim'in 11'e yazdığı ilk isim olmayı başardı. 7 gol, 6 asistle Aslan'ın en skorer ismi olan 23 yaşındaki oyuncu bu performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı.
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