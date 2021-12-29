Denizli mucizesi

Dün akşam Nef Stadı'nda tarihi bir karşılaşma oynanırken Denizlispor, güçlü rakibi Galatasaray'ı Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi. Kontrataklarla gol arayan TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor bu amacına da ulaştı. İlhan ve Darri ile 2 gol buldu. Buna karşılık Galatasaray da boş durmadı Alpaslan, Halil ve Mohamed'in golleriyle rakibine karşılık verdi: 3-2. Karşılaşma böyle sonuçlanacak derken 90+9'da Işık Kaan'ın ters vuruşunda Nelsson'a çarpan topla skor bir kez daha eşitlendi: 3-3.



DUVAR ÖRDÜ



G.Saray'da Alpaslan, çift sarıdan oyun dışında kaldı. Maç uzatmaya taşınırken iki takım da başka gol bulamadı ve penaltılara geçildi. Oğulcan'ın 6. penaltıyı kaçırması, Schwechlen'in topu ağlara göndermesiyle mucize gerçekleşti. Eksikleri nedeniyle yedek kulübesinde sadece 5 oyuncusu bulunan Denizlispor son 16 turuna yükseldi. Kalesinde duvar ören ve bir de penaltı golü atan Abdulkadir Sünger gecenin tartışmasız yıldızıydı.



TAM 19 KURTARIŞ YAPTI



G.Saray'a tek başına 'dur' diyen, bir penaltı kurtarıp bir de atan Abdulkadir Sünger kalesinde adeta devleşti. Maç boyunca 19 kurtarış yapan Denizlispor'un 21 yaşındaki genç file bekçisi, "Mutlu dönmek istiyorduk ve bunu başardık. Ligde kötü gidiyorduk. Mutlu dönmek istiyorduk. Ben de iyi oynadım. Maç penaltılara gittiğinde 'benim işim' dedim. Sonunda kazandık. Çok mutluyum" dedi.



UTANMAMIZ GEREKİYOR



Cimbom, Denizlispor'a penaltılar sonucu elenirken Ömer Bayram, camia ve taraftarlardan özür diledi. İyi bir futbol sergilediklerini ama bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Utanç verici bir durum. Utanmamız da lazım. Camiamızdan taraftarlarımızdan özür diliyoruz. O kadar çok pozisyona giriyorsan açık ara kazanmamız lazımdı. Ne desek boş" diye konuştu.



FATİH TEKKE: ENTERESAN BİR MAÇ OLDU



Denizlispor'u son 16 turuna taşıyan teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tekke, "Enterasan bir maç oldu. Abdülkadir'in performansı öne çıktı. Galatasaray karşısında tur atlamak önemli bir şey... Kulübede oyuncumuz yoktu. Bize ciddi bir moral oldu. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Lig çok daha önemli tabii... Yine çok eksiğimiz var, aynı istekle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.



ELENMEK BİZE YAKIŞMADI



G.Saray'ın hocası Fatih Terim maç sonunda oldukça üzgündü... İyi oynadıklarını ama karşılığını alamadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Çok basit bir karşılaşmayı sıkıntılı hale bir soktuk. İki farklı öne geçmezseniz her zaman sıkıntı olur. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunu gölgede bıraktı. Doğru vuruşlar yapamadık. Bir metreden atamama beceriksizliğini gösterdik" dedi. Terim, "Elendik ve hiç hoş değil. Bu bize yakışmadı" ifadesini kullandı.