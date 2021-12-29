Haberler Galatasaray Denizli mucizesi

Denizli mucizesi

Birçok eksiğine, kulübesinde sadece 5 kişi oturmasına karşın penaltılarla son 16 turuna adını yazdırdı. Fatih Tekke’li Denizli herkesin büyük takdirini kazandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Denizli mucizesi

Dün akşam Nef Stadı'nda tarihi bir karşılaşma oynanırken Denizlispor, güçlü rakibi GalatasarayZiraat Türkiye Kupası'ndan eledi. Kontrataklarla gol arayan TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor bu amacına da ulaştı. İlhan ve Darri ile 2 gol buldu. Buna karşılık Galatasaray da boş durmadı Alpaslan, Halil ve Mohamed'in golleriyle rakibine karşılık verdi: 3-2. Karşılaşma böyle sonuçlanacak derken 90+9'da Işık Kaan'ın ters vuruşunda Nelsson'a çarpan topla skor bir kez daha eşitlendi: 3-3.

DUVAR ÖRDÜ

G.Saray'da Alpaslan, çift sarıdan oyun dışında kaldı. Maç uzatmaya taşınırken iki takım da başka gol bulamadı ve penaltılara geçildi. Oğulcan'ın 6. penaltıyı kaçırması, Schwechlen'in topu ağlara göndermesiyle mucize gerçekleşti. Eksikleri nedeniyle yedek kulübesinde sadece 5 oyuncusu bulunan Denizlispor son 16 turuna yükseldi. Kalesinde duvar ören ve bir de penaltı golü atan Abdulkadir Sünger gecenin tartışmasız yıldızıydı.

TAM 19 KURTARIŞ YAPTI

G.Saray'a tek başına 'dur' diyen, bir penaltı kurtarıp bir de atan Abdulkadir Sünger kalesinde adeta devleşti. Maç boyunca 19 kurtarış yapan Denizlispor'un 21 yaşındaki genç file bekçisi, "Mutlu dönmek istiyorduk ve bunu başardık. Ligde kötü gidiyorduk. Mutlu dönmek istiyorduk. Ben de iyi oynadım. Maç penaltılara gittiğinde 'benim işim' dedim. Sonunda kazandık. Çok mutluyum" dedi.

UTANMAMIZ GEREKİYOR

Cimbom, Denizlispor'a penaltılar sonucu elenirken Ömer Bayram, camia ve taraftarlardan özür diledi. İyi bir futbol sergilediklerini ama bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Utanç verici bir durum. Utanmamız da lazım. Camiamızdan taraftarlarımızdan özür diliyoruz. O kadar çok pozisyona giriyorsan açık ara kazanmamız lazımdı. Ne desek boş" diye konuştu.


FATİH TEKKE: ENTERESAN BİR MAÇ OLDU

Denizlispor'u son 16 turuna taşıyan teknik direktör Fatih Tekke, önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Tekke, "Enterasan bir maç oldu. Abdülkadir'in performansı öne çıktı. Galatasaray karşısında tur atlamak önemli bir şey... Kulübede oyuncumuz yoktu. Bize ciddi bir moral oldu. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Lig çok daha önemli tabii... Yine çok eksiğimiz var, aynı istekle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

ELENMEK BİZE YAKIŞMADI

G.Saray'ın hocası Fatih Terim maç sonunda oldukça üzgündü... İyi oynadıklarını ama karşılığını alamadıklarını kaydeden tecrübeli hoca, "Çok basit bir karşılaşmayı sıkıntılı hale bir soktuk. İki farklı öne geçmezseniz her zaman sıkıntı olur. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunu gölgede bıraktı. Doğru vuruşlar yapamadık. Bir metreden atamama beceriksizliğini gösterdik" dedi. Terim, "Elendik ve hiç hoş değil. Bu bize yakışmadı" ifadesini kullandı.

DİĞER
Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Galatasaray Denizlispor maç özeti (GS 5-6 Denizlispor) MAÇ SONUCU VE GENİŞ ÖZET
Melisa Döngel ve Jose Sosa aşkında şoke eden gerçek ortaya çıktı! Eşi Carolina Alurralde Arjantin'e döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor