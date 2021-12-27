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GALATASARAY HABERİ: Ergün Penbe'den şok Fatih Terim sözleri!

Son dakika spor haberi: Futbolculuk döneminde 13 yıl Galatasaray formasını giyen ve daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam eden Ergün Penbe'den flaş açıklamalar geldi. Terim'in yardımcılık görevini neden reddettiğini açıklayan Penbe, "Fatih Hoca'dan alabileceğim her şeyi aldım. Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:22
GALATASARAY HABERİ: Ergün Penbe'den şok Fatih Terim sözleri!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penbe, teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Ergün Penbe, Terim'in yardımcılık görevini neden reddettiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ: Ergün Penbe'den şok Fatih Terim sözleri!

NTV Spor'a konuşan Penbe, "Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım.

GALATASARAY HABERİ: Ergün Penbe'den şok Fatih Terim sözleri!

Daha ne alabilirim ki? Yanında yıllardır çalışan hocalar var, görüyoruz. Fatih Terim hangi teknik direktörü yetiştirdi? Var mı? Yok." dedi.

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