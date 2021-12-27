GALATASARAY HABERİ: Ergün Penbe'den şok Fatih Terim sözleri!

NTV Spor'a konuşan Penbe, "Fatih Terim takımın başına geçtiği ilk dönem bize yardımcılık görevini teklif etti. Ancak biz kendimiz teknik direktörlük yolunda ilerlediğimiz için kabul etmedik. Ben zaten Fatih Hoca ile yıllarca çalıştım, ondan alabileceğim her şeyi aldım.