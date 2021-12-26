GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili, geçtiğimiz günlerde Qatar SC ile olan sözleşmesini feshetmişti.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili, geçtiğimiz günlerde Qatar SC ile olan sözleşmesini feshetmişti.
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Belaili'ye gelen teklifi Fransız basını duyurdu. Foot Mercato'da yer alan habere göre Cezayirli yıldıza bir La Liga ekibinden yıllık net 600 bin euro'luk teklif geldi ancak oyuncunun aynı zamanda menajeri de olan babası Abdelhafid Belaili, bu teklifi az bulduğu için geri çevirdi.
Oyuncunun yıllık maaş beklentisinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu ifade edilirken babasından dikkat çeken bir açıklama da geldi.
Baba Belaili Katar'da bir televizyon kanalında konuştu ve, "Finansal olarak Arap kulüplerinde kesinlikle daha fazla kazanabilir ama benim oğlum daha az maaş alacağını bilse de bir Avrupa kulübü ile imzalamak istiyor. Bana paranın onun için ön planda olmadığını söyledi. Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.