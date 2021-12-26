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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youcef Belaili, Qatar SC ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservisi elinde olan Cezayirli futbolcunun reddettiği teklif ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 09:29
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray'la anılan Cezayirli kanat oyuncusu Youcef Belaili, geçtiğimiz günlerde Qatar SC ile olan sözleşmesini feshetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Belaili'ye gelen teklifi Fransız basını duyurdu. Foot Mercato'da yer alan habere göre Cezayirli yıldıza bir La Liga ekibinden yıllık net 600 bin euro'luk teklif geldi ancak oyuncunun aynı zamanda menajeri de olan babası Abdelhafid Belaili, bu teklifi az bulduğu için geri çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Oyuncunun yıllık maaş beklentisinin yaklaşık 2 milyon euro olduğu ifade edilirken babasından dikkat çeken bir açıklama da geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Baba Belaili Katar'da bir televizyon kanalında konuştu ve, "Finansal olarak Arap kulüplerinde kesinlikle daha fazla kazanabilir ama benim oğlum daha az maaş alacağını bilse de bir Avrupa kulübü ile imzalamak istiyor. Bana paranın onun için ön planda olmadığını söyledi. Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.

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