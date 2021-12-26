GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözdesi Youcef Belaili o teklifi reddetti!

Baba Belaili Katar'da bir televizyon kanalında konuştu ve, "Finansal olarak Arap kulüplerinde kesinlikle daha fazla kazanabilir ama benim oğlum daha az maaş alacağını bilse de bir Avrupa kulübü ile imzalamak istiyor. Bana paranın onun için ön planda olmadığını söyledi. Avrupa'ya dönmek istiyor" dedi.