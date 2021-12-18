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GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı sürprizi! Ciddi para karşılığında transfer... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım, bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifleri değerlendiriyor. Aslan'da bu bağlamda devre arasında ayrılacak ilk oyuncu Taylan Antalyalı olabilir. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalyan ekiplerinin talip olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | GALATASARAY HABERİ (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:32
GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı sürprizi! Ciddi para karşılığında transfer... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım, bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifleri değerlendiriyor.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı sürprizi! Ciddi para karşılığında transfer... (GS spor haberi)

Galatasaray'da devre arasında ayrılacak ilk futbolcu Taylan Antalyalı olabilir. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalyan ekiplerinin talip olduğu ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı sürprizi! Ciddi para karşılığında transfer... (GS spor haberi)

1 Kasım 2021'de sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılan ve maaşında iyileştirme yapılan Taylan'ın Serie A ekiplerinin radarına girdiği ve ocak ayında ciddi bir para karşılığında transfer olacağı iddia edildi.

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