GALATASARAY HABERİ: Taylan Antalyalı sürprizi! Ciddi para karşılığında transfer... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım, bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifleri değerlendiriyor.
Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı takım, bir yandan da takımdaki oyunculara gelecek teklifleri değerlendiriyor.
Galatasaray'da devre arasında ayrılacak ilk futbolcu Taylan Antalyalı olabilir. 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna İtalyan ekiplerinin talip olduğu ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.
1 Kasım 2021'de sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılan ve maaşında iyileştirme yapılan Taylan'ın Serie A ekiplerinin radarına girdiği ve ocak ayında ciddi bir para karşılığında transfer olacağı iddia edildi.