GALATASARAY HABERLERİ - Maurizio Sarri Lazio-Galatasaray maçı sonrası konuştu!

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray karşısında gol atmaları gerektiğini, bunun için sahaya çıktıklarını ancak bu isteklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında Roma Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak, grubu ikinci sırada tamamlayan Lazio'da teknik direktör Sarri ve futbolculardan Francesco Acerbi, karşılaşmanın ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Sarri, Galatasaray karşısında maça gol atmak için çıktıklarını belirterek, "Gol atmalıydık. Gol atmak için de sahaya çıkmıştık. Fakat bunu istediğimiz gibi sahaya yansıtamadık. Şimdi Avrupa Ligi'nde bundan sonra zor bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, saha koşullarının kendilerini zorladığını ifade ederek, "90 dakika boyunca oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Bunu siz de gördünüz. Son vuruşlarda tekniğimiz eksikti. İstediğimiz gibi son vuruşlar yapamadık. Bunu şikayet olarak söylemiyorum. Bugün saha koşulları da zorladı. Topu yerden oynamalarını istedim ama bunun için saha koşulları çok zorluydu." diye konuştu.

ACERBI: GALATASARAY KESİNLİKLE İYİ BİR TAKIM

Lazio'nun İtalyan oyuncusu Francesco Acerbi de Galatasaray'ın savunma amacıyla sahaya çıktığını dile getirerek, "Rakip savunma yapmaya gelmişti. Biz gerçekten de gol aradık. Pozisyon yaratmaya çalıştık. Fakat belki bugün eksik olan biraz hırs noktasında zafiyetimiz olduğunu söyleyebilirim. Kazanabilirdik aslında tehlikeler yaratmaya çalıştık. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. 2 ay sonra bizi gerçekten zorlu bir süreç bekliyor. Bu maçı unutup, ileriye bakmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gruptan çıktıklarını aktaran Acerbi, şunları kaydetti:

Galatasaray kesinlikle iyi bir takım. Onlara İstanbul'da 1-0 kaybetmiştik. Talihsiz bir mağlubiyet olmuştu. Grubun bence en güçlü takımı Marsilya idi. Çok iyi oyuncuları var. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Lokomotiv Moskova da aynı şekilde. Galatasaray, her zaman mücadele etmesi zor bir takım. Bizim grubumuz gerçekten zor bir gruptu. Gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gruptu. Önümüzde bizi zorlu maçlar bekliyor.