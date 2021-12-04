Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz" (Gs spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz" (Gs spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mostafa Mohamed ile ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Zamalek Başkanı Mortada Mansour, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mısırlı golcü için atılan imzanın meşru olmadığını ifade etti. Galatasaray ile durumu görüşeceklerini belirten Mansour, anlaşma sağlanaması durumunda FIFA'ya gideceklerini söyledi. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr / Burak Şentürk - Dış Haberler)

BURAK ŞENTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 14:17
GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz"

Mısır Ligi ekibi Zamalek'in başkanı Mortada Mansour'dan flaş açıklamalar geldi. Kiralanan isimler hakkında konuşan Mansour, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz"

İMZA HAKKI YOK!
Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferindeki imzanın, yönetim kurulu üyesi Emad Abdel-Aziz tarafından imzalandığını belirten Zamalek başkanı, komite üyelerinin yönetmeliklere göre imza hakkı olmadığını belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz"

Kiralanan Zamalek futbolcularının bulunduğu kulüplerle durumu görüşeceklerini söyleyen Mansour, anlaşma sağlanamaması durumunda sözleşmelerin meşru olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya gideceklerini ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz"

"MOHAMED 10 VEYA 15 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE"
Mısırlı futbolcunun değerinin Galatasaray'ın satın alma opsiyonundan daha fazla olduğunu ifade eden Mortada Mansour, "Mostafa Mohamed'in değeri Galatasaray'ın kontratındaki satın alma maddesinden (4 milyon dolar) çok daha fazla, o 10 milyon dolar veya 15 milyon dolar değerinde." açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz"

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol ve 1 asist kaydetti.

DİĞER
Özge Özpirinçci'nin eşi taze baba Burak Yamantürk duygularını ilk kez anlattı: Mercan'ı ilk gördüğümüz an...
Ordu'da galeriden otomobil çalarak İstanbul'a kaçan 3 küçük çocuk bir hafta sonra yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor