GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz" (Gs spor haberi)

Mısır Ligi ekibi Zamalek'in başkanı Mortada Mansour'dan flaş açıklamalar geldi. Kiralanan isimler hakkında konuşan Mansour, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.
Mısır Ligi ekibi Zamalek'in başkanı Mortada Mansour'dan flaş açıklamalar geldi. Kiralanan isimler hakkında konuşan Mansour, Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili gündem yaratan ifadeler kullandı.
İMZA HAKKI YOK!
Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferindeki imzanın, yönetim kurulu üyesi Emad Abdel-Aziz tarafından imzalandığını belirten Zamalek başkanı, komite üyelerinin yönetmeliklere göre imza hakkı olmadığını belirtti.
Kiralanan Zamalek futbolcularının bulunduğu kulüplerle durumu görüşeceklerini söyleyen Mansour, anlaşma sağlanamaması durumunda sözleşmelerin meşru olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya gideceklerini ifade etti.
"MOHAMED 10 VEYA 15 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE"
Mısırlı futbolcunun değerinin Galatasaray'ın satın alma opsiyonundan daha fazla olduğunu ifade eden Mortada Mansour, "Mostafa Mohamed'in değeri Galatasaray'ın kontratındaki satın alma maddesinden (4 milyon dolar) çok daha fazla, o 10 milyon dolar veya 15 milyon dolar değerinde." açıklamasını yaptı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan Mostafa Mohamed, 4 gol ve 1 asist kaydetti.