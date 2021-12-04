GALATASARAY HABERLERİ: Zamalek'tan Mostafa Mohamed açıklaması! "FIFA'ya gideceğiz" (Gs spor haberi)

"MOHAMED 10 VEYA 15 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE"

Mısırlı futbolcunun değerinin Galatasaray'ın satın alma opsiyonundan daha fazla olduğunu ifade eden Mortada Mansour, "Mostafa Mohamed'in değeri Galatasaray'ın kontratındaki satın alma maddesinden (4 milyon dolar) çok daha fazla, o 10 milyon dolar veya 15 milyon dolar değerinde." açıklamasını yaptı.