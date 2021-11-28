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Yeni Malatyaspor Galatasaray 0-0 (MAÇ SONUCU) (Malatya GS maç özeti izle)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Gol sesi çıkmayan zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip etti. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 21:11
Yeni Malatyaspor Galatasaray 0-0 (MAÇ SONUCU) (Malatya GS maç özeti izle)

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Zorlu müsabaka 0-0 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI!
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sükseli bir şekilde devam eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında umduğunu bulamadı. Karagümrük'le berabere kalan, derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Cimbom, Yeni Malatyaspor'a da takıldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sumudica, saha ihlali yaptığı gerekçesiyle 90+6. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Galatasaray'ın puanı 22 oldu. Yeni Malatyaspor ise 13 puana ulaştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında Altay'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Konyaspor'un konuğu olacak.

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