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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcunun sözleşmesini almak isteyen sarı-kırmızılılara Zamalek'ten cevap geldi. Mısır kulübünde başkanlığa geri dönen Mortada Mansour yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı önceki sözleşmenin FIFA tarafından onaylanmayacağını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:28 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:29
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

Mısır Kulübü Zamalek'in başkanlığına resmi olarak geri dönen Mortada Mansour, Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı ve sözleşmesini almak istediği Mostafa Mohamed ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın 4 milyon euro serbest kalma bedeliyle Mostafa Mohamed'i alamayacağını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

"MOHAMED 20 MİLYON EURO EDER"
Mansour açıklamasında, "Mostafa Mohamed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mostafa Mohamed'te Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mostafa Mohamed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

"SÖZLEŞME GEÇERSİZ SAYILACAK"
Anlaşmanın FIFA tarafından onaylanmayacağını kaydeden Mansour, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" diyerek komite üyelerinin mali konularda belirleyici olamayacağını ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

Öte yandan Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Mostafa Muhammed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer vermişti.

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