GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'a Mostafa Mohamed şoku! Sözleşmesi...

Mısır Kulübü Zamalek'in başkanlığına resmi olarak geri dönen Mortada Mansour , Galatasaray 'ın kiralık olarak renklerine bağladığı ve sözleşmesini almak istediği Mostafa Mohamed ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

"MOHAMED 20 MİLYON EURO EDER"

Mansour açıklamasında, "Mostafa Mohamed bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mostafa Mohamed'te Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mostafa Mohamed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.