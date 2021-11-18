Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı!

'HER GOLÜM MUHTEŞEMDİ'

"Hagi geldikten sonra 'Ümit ve Saidou'yu istemiyorum' dedi. Mönchengladbach ile anlaşacakken eşimle tanıştım. Ya Samet Hoca'yla Ankaraspor'da oynayacaktım ya da Almanya'ya gidecektim. Son bir deneyeyim dedim. İyi bir performans sergiledim Ankaraspor'da. Her golüm muhteşemdi."

'ÇOK DA İYİ OLDU ARAMIZ'

"5 maçta 6 gol atmışım, Gerets bana geldi "Fenerbahçe maçında seni oynatmayacağım" dedi. 'Galatasaray'dan ayrılırım' dedim. Maç sonu röportajda 'Galatasaray'dan ayrılacağım' dedim." Sonrasında barıştık, çok da iyi oldu aramız."