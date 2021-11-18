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Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı!

Spor haberi... Galatasaray'ın eski futbolcularından Ümit Karan, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Fatih Terim, Fenerbahçe, Hagi, Arda Turan hakkında birçok itirafta bulunan Karan, Arda Turan için 'gelişi sistemimizi bozdu' ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 10:19
Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

Galatasaray Kulübü'nün eski futbolcularından Ümit Karan, beIN Sports'a konuştu. 2001-2005 ile 2006-2010 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını terleten 45 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Ümit Karan, Arda Turan, Hagi, Fenerbahçe vefa Fatih Terim'e dair itiraflarda bulundu.

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

İSKENDERUNSPOR'DAN AYRILDI
Malatyaspor USA, FC Shkupi ve Menemenspor'da görev yapan Ümit Karan geçtiğimiz sezonun son haftalarında İskenderun FK ile anlaşma sağlamıştı. İskenderun temsilcisinde 6 maçta görev yapan genç çalıştırıcı, 4 Ekim'de görevinden ayrıldı. Ümit Karan futbolculuk günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Ümit Karan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'PİYASA YAPMAK DAHA KOLAY OLUYORDU'
"Büyük maçlarda şansım tutuyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atınca piyasa yapmak daha kolay oluyordu. Tuttuğum takım Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım, uyuyamadım."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'ACAYİP BİR RUH VARDI'
"Galatasaray'a geldiğimde bizim takıma çok sallıyorlardı. Onlar salladıkça biz kazanıyorduk. Bunda Lucescu'nun da payı çok büyüktü, iyi bir taktisyen. Acayip bir ruh vardı. 1996-2000 ruhu bizde devam etti. O sezon parasız pulsuz oynadık. 6-7 ay maaş almadığımı biliyorum."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'TEK BAŞIMA MAÇI 6-0 YAPABİLİRMİŞİM'
"Her Fenerbahçe maçında sahada olmak istiyordum. 2002/03 sezonunda ilk yarıdaki maçta hocam bana forma vermemişti, üzülmüştüm. İkinci yarıdaki ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Maçı izledim, tek başıma maçı 6-0 yapabilirmişim."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'SEZON BAŞI KULLANSAYDI ŞAMPİYON OLURDUK'
"İlk sezonumda Şampiyonlar Ligi'ndeki gollerim çok özeldi. Süper Lig'de Kocaeli deplasmanında 3. yıldızı takmak başka bir duyguydu. Fatih Hoca'nın dönüşüyle bir anda kendimi kulübede buldum. Yeni transferler yapıldı. Antrenmanda sürekli çalışan ama forma bulamayan bir futbolcu oldum. İkinci yarıda hoca bana forma verdi ve 18 gol attım ama Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Hoca belki beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'HER GOLÜM MUHTEŞEMDİ'
"Hagi geldikten sonra 'Ümit ve Saidou'yu istemiyorum' dedi. Mönchengladbach ile anlaşacakken eşimle tanıştım. Ya Samet Hoca'yla Ankaraspor'da oynayacaktım ya da Almanya'ya gidecektim. Son bir deneyeyim dedim. İyi bir performans sergiledim Ankaraspor'da. Her golüm muhteşemdi."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'ÇOK DA İYİ OLDU ARAMIZ'
"5 maçta 6 gol atmışım, Gerets bana geldi "Fenerbahçe maçında seni oynatmayacağım" dedi. 'Galatasaray'dan ayrılırım' dedim. Maç sonu röportajda 'Galatasaray'dan ayrılacağım' dedim." Sonrasında barıştık, çok da iyi oldu aramız."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'GELİŞİ SİSTEMİMİZİ BOZDU'
"Arda Turan, Galatasaray'a geldi ve çok katkı sağladı. Ancak Arda Turan'ın gelişi sistemimizi bozdu bizim. Arda'ya, "Sen gelmeseydin biz bir sene daha şampiyon olurduk" dedim. Bana çok goller attırdı ama illa ki biri kenarda oturacaktı."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'KOVULMAMA GEREK YOKTU'
"Galatasaray'dan ayrılmak istemedim. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istedim. Ancak bazı şartlar oluşmadı. Kötü bir sezon geçirdim diye Galatasaray'dan kovulmama gerek yoktu. Hayatımda en üzüldüğüm dönemlerden birisi Galatasaray'dan ayrılmak oldu."

Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı! "Sezon başı..."

'ÇOK ETKİLENMİŞTİM'
"Özhan Canaydın bana 'Fenerbahçe'ye gidersen futbolcu Ümit Karan olursun, bırakınca sadece Ümit Karan olursun. Ancak Galatasaray'da kalırsan futbolu bırakınca Galatasaraylı Ümit Karan olarak kalırsın' demişti. Çok etkilenmiştim."

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