Ümit Karan'dan Fatih Terim ve Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray Kulübü'nün eski futbolcularından Ümit Karan, beIN Sports'a konuştu. 2001-2005 ile 2006-2010 yılları arasında sarı-kırmızılı takımın formasını terleten 45 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk günlerine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Ümit Karan, Arda Turan, Hagi, Fenerbahçe vefa Fatih Terim'e dair itiraflarda bulundu.
İSKENDERUNSPOR'DAN AYRILDI
Malatyaspor USA, FC Shkupi ve Menemenspor'da görev yapan Ümit Karan geçtiğimiz sezonun son haftalarında İskenderun FK ile anlaşma sağlamıştı. İskenderun temsilcisinde 6 maçta görev yapan genç çalıştırıcı, 4 Ekim'de görevinden ayrıldı. Ümit Karan futbolculuk günlerine dair beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Ümit Karan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
'PİYASA YAPMAK DAHA KOLAY OLUYORDU'
"Büyük maçlarda şansım tutuyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a gol atınca piyasa yapmak daha kolay oluyordu. Tuttuğum takım Galatasaray'a gol attığımda çok heyecanlandım, uyuyamadım."