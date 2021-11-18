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Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Muslera krizi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Uruguaylı eldivenin performansı herkesi korkutuyor. Fernando Muslera, son dönemde yediği hatalı gollerle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu hem sarı-kırmızılı ekiple hem de Uruguay Milli Takımı ile çıktığı maçlarda eleştiri oklarının hedefi oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Muslera krizi!
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Son olarak Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki futbolcu, topu filelerinde gördü. Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi'den yedi. Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

Galatasaray'da Fenerbahçe maçı öncesi Muslera krizi!

YENİ KALECİ ARANIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek, gelecek vaat eden bir kaleci arıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin performansından memnun olmayan teknik heyet, genç bir file bekçisi transfer edilmesini istedi. Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ve Rennes'den Doğan Alemdar listede yer alıyor. Ayrıca teknik heyet ayrıca sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki kaleci Berke Özer'i de yakından takip ediyor.

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