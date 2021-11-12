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SPOR HABERİ - Galatasaray'a müjdeli haber! Arda Turan...

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar'a Arda Turan'dan müjdeli haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 14:17 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 14:28
SPOR HABERİ - Galatasaray'a müjdeli haber! Arda Turan...

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu ise antrenmanda yer almadı.

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