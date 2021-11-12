GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

FATİH TERİM'İN GÖZÜNE BİR TÜRLÜ GİREMEDİ Oyuncunun bu sezon Galatasaray 'da kadroya girememesi de Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla teknik direktör Fatih Terim 'in gözüne giremedi.

Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.