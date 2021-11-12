Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu merak konusu oldu. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılarda, ocak ayındaki ara transfer döneminde bazı ayrılıkların yaşanması bekleniyor. Teknik heyetin gözüne giremeyen Oğulcan Çağlayan'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktığı ve transferin kiralık olarak gerçekleşeceği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 13:37
GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili toplantı gerçekleştirdi. İkilinin zirvesinde, mevcut oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan'a talip çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

GÖZTEPE'DEN OĞULCAN ATAĞI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan için devreye girdi. Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

İleri uçta Adis, Ndiaye ve Ideye'den beklediği verimi alamayan İzmir ekibi, Oğulcan'ın transferiyle ileri uçtaki bu sıkıntıyı gidermek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

FATİH TERİM'İN GÖZÜNE BİR TÜRLÜ GİREMEDİ
Oyuncunun bu sezon Galatasaray'da kadroya girememesi de Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

RİZE İLE ARASI AÇILMIŞTI
Oğulcan Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı. Rizespor'un şikayeti üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı.

DİĞER
Yıllar sonra ortaya çıkan güzel oyuncu Müge Akyamaç ‘Yeşilçam’da samimiyet vardı’
Toptan satışta kilosu 60 lira! Oldukça besleyici: Aynı anda ceviz bal pekmez tüketiliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor