GALATASARAY HABERLERİ: Oğulcan Çağlayan kiralanıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili toplantı gerçekleştirdi. İkilinin zirvesinde, mevcut oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili toplantı gerçekleştirdi. İkilinin zirvesinde, mevcut oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan'a talip çıktı.
GÖZTEPE'DEN OĞULCAN ATAĞI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan için devreye girdi. Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.
İleri uçta Adis, Ndiaye ve Ideye'den beklediği verimi alamayan İzmir ekibi, Oğulcan'ın transferiyle ileri uçtaki bu sıkıntıyı gidermek istiyor.
FATİH TERİM'İN GÖZÜNE BİR TÜRLÜ GİREMEDİ
Oyuncunun bu sezon Galatasaray'da kadroya girememesi de Göztepe'nin elini güçlendiriyor. Bu sezon sadece 3 maçta forma giyip sadece 74 dakika sahada kalan Oğulcan performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giremedi.
Yönetim, teknik direktör Nestor El Maestro'nun da transferi için ısrarcı olduğu Oğulcan için kiralık teklifini İstanbul ekibine sundu. G.Antep'in de talip olduğu yıldız futbolcu için G.Saray yönetimi kararını verecek.
RİZE İLE ARASI AÇILMIŞTI
Oğulcan Çağlayan, 2019-20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sözleşmesini uzatan Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetmiş ve yaz transfer döneminde de Galatasaray'a imza atmıştı. Rizespor'un şikayeti üzerine TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) Oğulcan Çağlayan aleyhinde karar almıştı.