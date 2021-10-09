GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.
Akşam'da yer alan habere göre 71 yaşındaki eğitimci, Süper Lig'in 8. haftasında çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonlarını ekrana getirmedi.
Eğitim sırasında Ali Palabıyık'ı hedef göstermemek için bu pozisyonları sunmayan Jaap Uilenberg, molada gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti" diyerek görüşünü ortaya koydu.
Ortamda bulunanlar da Jaap Uilenberg'in bu söylediklerini onaylayan ifadeler kullandı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.