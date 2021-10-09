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GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Süper Lig'de oynanan ve tartışmalara neden olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ın performansı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 12:31
GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Akşam'da yer alan habere göre 71 yaşındaki eğitimci, Süper Lig'in 8. haftasında çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonlarını ekrana getirmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Eğitim sırasında Ali Palabıyık'ı hedef göstermemek için bu pozisyonları sunmayan Jaap Uilenberg, molada gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti" diyerek görüşünü ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Jaap Uilenberg Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'ı değerlendirdi!

Ortamda bulunanlar da Jaap Uilenberg'in bu söylediklerini onaylayan ifadeler kullandı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

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