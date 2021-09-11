Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den zorunlu rotasyon! Trabzonspor maçında... (GS spor haberi)

Galatasaray'a milli ara yine yaramadı… Son yıllarda milli maçlar arasında birçok ismini sakatlığa kurban eden sarı- kırmızılılar, bu sefer de iki futbolcusunu kaybetti. Ümit Milli Takım'da elinden sakatlanan ve ameliyat edilen Barış Alper Yılmaz ile U19 takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Sacha Boey, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 3. haftasında oynanan maçta ilk 11'de yer alan iki ismin yokluğu nedeniyle kadro yine değişecek. Milli takım için ABD'ye giden DeAndre Yedlin ile Uruguay'a uçan Fernando Muslera da oldukça yorgun döndü. İki ismin dinlendirilmesi bekleniyor.





TAYLAN SAĞ BEKE GEÇEBİLİR



Cimbom'un zorlu maçta kalesini Fatih Öztürk'ün koruması bekleniyor. Sağ bekte Taylan Antalyalı sürprizi yaşanacağı ifade ediliyor. Trabzonspor'un sol kanadı Nwakaeme'nin etkinliğini azaltmak için Fatih Terim'in Taylan'ı bu bölgeye hazırladığı belirtiliyor. Stoper ikilisinde Luyindama- Nelsson bozulmayacak. Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Kerem'in yeri garanti. Terim, savunmanın önünde ise yeni transfer Gustavo Assunçao'ya formayı vermeyi planlıyor. İlk maçını Trabzonspor gibi güçlü bir takıma karşı oynayacak Brezilyalı futbolcu sıkı markaja alındı. Santrforda ise Halil Dervişoğlu ve Diagne ikilisinden Senegalli yıldızın formaya yakın olduğu öğrenildi.



