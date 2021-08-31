Son dakika Galatasaray haberleri | Taylan döküldü

Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.
Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.