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Son dakika Galatasaray haberleri | Taylan döküldü

Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberleri | Taylan döküldü
Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayan Taylan Antalyalı, Cicaldau'nun devre arasında mide rahatsızlığı yaşaması nedeniyle ikinci yarıda forma şansı buldu. Ancak bir türlü maça konsantre olamayan ve Kasımpaşa'nın 2-2'yi getiren golünde büyük hata yapan Taylan, oyunda kaldığı süre içinde Galatasaray'da 7 top kaybı ile en çok top kaybeden ve en çok ikili mücadele kaybeden oyuncu Taylan Antalyalı oldu.
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