Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a yanıt! "Tahir Kıran'ın açıklamaları gerçek dışı"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kulüp televizyonunda katıldığı programda Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a yanıt verdi.

İşte Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"TAHİR KIRAN'IN AÇIKLAMALARI MANİPÜLATİF VE GERÇEK DIŞI İFADELER"

"Biz bu konuyla ilgili bir daha bir değerlendirme yapmak istemiyoruz. Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamaları manipülatif ve gerçek dışı ifadeler. Sayın Tahir Kıran, bugün Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler. Siz bu dosyaya niye bu kadar kıymet verip takip ediyorsunuz? İlgilileri bu kadar takip etmiyor bu dosyayı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk, yetkisizlik nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Sözleri gerçek dışı. Kimin yalan attığının takdiri yüce kamuoyunundur. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran'a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum. Kimse Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez."

"BU DOSYA İÇİN KİMLERİN BASKI YAPTIĞINI BİLİYORUZ"

"Bu dosya için kimlerin baskı yaptığını biliyoruz. Gerekirse açıklarız. Taraf olmayan Tahir Kıran'ın dosya için kıymet kutsiyet atfedip konuşması çok ilginç. Dosya numarasını verdik başkaca failler nedeniyle takipsizlikle sonuçlanacaktır. Vicdani kanaatim budur."

"FATİH HOCA BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR"

"Fatih Hoca bizim için çok değerlidir ve kıymetlidir. Teknik konularda tek yetkilidir. Galatasaray'ın yönetsel olarak tek patronu ise Sayın Burak Elmas'tır. Florya ile bizim aramızda ikilik yaratmaya çalışmasınlar, bunlar bize sökmez."

"Tahkim Kurulu kararıyla ilgili AİHM'ye başvuruyoruz."

"UEFA'dan gelecek paralarımız var. Yayın haklarından gelen paramız var. Federasyon bunları kesiyor. Biz dilekçe verdik, kesmeyin bu paraları, bize ödeyin dedik. Dilekçemiz olmasına rağmen, buradaki paralarımız kesilecek, bu zikredilen rakamlar ödenecek."

"İki kulüp arasındaki sulh protokolünde neden tahkim şikayetimizden vazgeçmemizi istiyorsunuz? Bununla sizin ilginiz yok ki. Sizinle ilgili olan davayı protokolü imzaladığımızda geri çekmiş oluyoruz zaten. Neden sizinle ilgili olmayan konuda kurumsal reaksiyonumuza halel getirmeye çalışıyorsunuz? Biz protokolü imzalayıp zaten sulh bulmuşuz aramızda. Ama gönderdiğiniz protokolde kurullarla ilgili şikayet etmeyeceksin diye bir madde koyuyorsunuz?"