Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den Rizespor'a yanıt! "Tahir Kıran'ın açıklamaları gerçek dışı"

Son dakika spor haberi... Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir kulüp televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın sözlerine yanıt veren Epözdemir, "Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamaları manipülatif ve gerçek dışı ifadeler. Sayın Tahir Kıran, Tahkim Kurulu'nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos'ta şikayet ettik Tahkim Kurulu'nu. İyi takip etsinler." ifadelerini kullandı. İşte Rezan Epözdemir'in o sözleri...