Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan açıklamalar! "Galatasaray Başkanı Burak Elmas özür dilediği mesajlar attı"

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Başkanı Tahir Kıran düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Kıran, Oğulcan Çağlayan meselesi hakkında da konuştu. Kıran, "Galatasaray Kulübü'nün şu ana kadar Tahkim Kurulu için yaptığı hiçbir şikayet yok. Paramızı ödememek için yalandan demeçler veriliyor. Galatasaray'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Rezan Epözdemir tamamen şov yapıyor" derken Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın kendisine özür dilediği mesajlar attığını kaydetti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi