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Stopere Tomas Ribeiro atağı

Marcao'nun ayrılması ihtimaline karşılık hedefler belirlendi. Sarı-kırmızılılar, sol stoper bölgesinde forma giyen Tomas Ribeiro'yu gözüne kestirdi. Portekiz'de Belenenses forması giyen 22 yaşındaki 1.85 boyundaki Ribeiro için 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Galatasaray, Marcao'yu satması halinde hemen Ribeiro'yu kadroya katacak ve Nelsson-Ribeiro tandemiyle devam edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Stopere Tomas Ribeiro atağı
Marcao'nun ayrılması ihtimaline karşılık hedefler belirlendi. Sarı-kırmızılılar, sol stoper bölgesinde forma giyen Tomas Ribeiro'yu gözüne kestirdi. Portekiz'de Belenenses forması giyen 22 yaşındaki 1.85 boyundaki Ribeiro için 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli belirlendi. Galatasaray, Marcao'yu satması halinde hemen Ribeiro'yu kadroya katacak ve Nelsson-Ribeiro tandemiyle devam edecek.
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