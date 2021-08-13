Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alexander Sörloth için nabız yokluyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alexander Sörloth için nabız yokluyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Alexander Sörloth için nabız yokluyor

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Alexandru Cicaldau ve Berkan Kutlu gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılarda çalışmalar hız kesmiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaparak Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'a yöneldi. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan konuyla ilgili, "Başkan Burak Elmas, oyuncunun şartlarını sordu" ifadelerini kullandı.

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