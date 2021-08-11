Fatih Terim canlı yayında açıkladı! Falcao St Johnstone maçında neden yok?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda oynayacağı St Johnstone maçı önce Patrick van Aanholt ve Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FATİH TERİM: Kaleci olarak yarın İsmail Çipe oynayacak. St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. St. Johnstone beni hiç şaşırtmadı. Maçın nasıl geçeceğini söylemiştim. 10 kişi kalıncaya kadar da bahsettiğim gibi gelişti. Burada da maçın çok değişik geçeceğini düşünmüyorum. Böyle maçların anahtarı ilk 10-15 dakikadır. Biz o süre içinde 2-3 net pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik, onları değerlendirseydik buraya farklı bir avantajla gelebilirdik. Enteresan bir başlangıç yaptık, full tribünlerle PSV'de. Bayraklar hazırlanmış, koltuklara konmuş, yarın da full oynanacak burada. Bir tek biz full oynayamıyoruz, umarım biz de bir gün full oynarız. İskoçya, İngiltere, İrlanda, Galler... Buralarda çok maç oynadım. Ateşli bir taraftar olacağını biliyorum, buna da alışkınız.



FALCAO NEDEN YOK?

Sürekli Falcao'yu soruyorsunuz. Ben de ısrarla cevap veriyorum. Kadroda yoksa, bir sebebi vardır. Sebep demeyelim, teknik bir karar diyelim. Bu daha doğru olur.



"20 DERECE FARK VAR"

En önemli değişiklik aşağı yukarı 20 derece fark var. Ben kabanlayım. Bir insanı şaşırtabilecek derecede iklim farklılığı var. Böyle değişimlerde insanın vücudu da şaşırır. O kadar sıcağa alıştık ki, burada epey üşüyoruz. İklim farklılığı inşallah etkilemez.

PATRICH VAN AANHOLT: St. Johnstone maçı kolay olmayacak. İlk maça göre daha farklı bir mücadele olacak. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Ocak'tan bu yana Galatasaray'la görüşüyorum. Galatasaray gibi büyük bir kulüpten teklif gelince doğal olarak etkilendim. Buradayım, mutluyum.