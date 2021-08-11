Nicolai Boilesen'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Danimarkalı savunmacı Nicolai Boilesen, basına yaptığı açıklamada 2015 yazında Galatasaray'ın kendisini istediğini ifade etti.

29 yaşındaki savunmacı, TV3'e yaptığı açıklamada, "O yaz, Ajax'tan ayrılmak istedim ve görüştüğüm 3 kulüp vardı. O kulüplerden birine gitmek istedim ama Ajax aniden bana büyük bir maaş teklif etti." dedi.

Bununla beraber Nicolai Boilesen'in kastettiği kulüplerin Borussia Dortmund, Roma ve Galatasaray olduğu ifade edilirken, oyuncu için Ajax'ın 4 milyon euro talep ettiği ve bu sebeple transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

"BENİ İSTEMEDİKLERİNİ HİSSETTİM"

Aynı dönem Genoa ile Ajax'ın prensip anlaşmasına vardığını aktaran Boilsen, "Orayı ziyaret ettim ama beni çok istemediklerini hissettim. Hakkımda pek bir şey bilmiyorlardı." dedi.