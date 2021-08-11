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Nicolai Boilesen'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Son dakika transfer haberi... Şu anda Danimarka Ligi ekibi Kopenhag'da forma giyen 29 yaşındaki savunmacı Nicolai Boilesen, 2015 yazında Galatasaray'ın kendisini istediğini ancak tercihini Ajax yönünden kullandığını itiraf etti. Nicolai Boilesen, yaptığı açıklamada Hollanda ekibini tercih etmesinin sebebini de açıkladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:53 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:27
Nicolai Boilesen'dan Galatasaray ve transfer itirafı!

Danimarkalı savunmacı Nicolai Boilesen, basına yaptığı açıklamada 2015 yazında Galatasaray'ın kendisini istediğini ifade etti.

29 yaşındaki savunmacı, TV3'e yaptığı açıklamada, "O yaz, Ajax'tan ayrılmak istedim ve görüştüğüm 3 kulüp vardı. O kulüplerden birine gitmek istedim ama Ajax aniden bana büyük bir maaş teklif etti." dedi.

Bununla beraber Nicolai Boilesen'in kastettiği kulüplerin Borussia Dortmund, Roma ve Galatasaray olduğu ifade edilirken, oyuncu için Ajax'ın 4 milyon euro talep ettiği ve bu sebeple transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

"BENİ İSTEMEDİKLERİNİ HİSSETTİM"
Aynı dönem Genoa ile Ajax'ın prensip anlaşmasına vardığını aktaran Boilsen, "Orayı ziyaret ettim ama beni çok istemediklerini hissettim. Hakkımda pek bir şey bilmiyorlardı." dedi.

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