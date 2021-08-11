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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da Shakhtar modeli!

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezonların aksine bu transfer döneminde genç oyunculara yönelindi. Aslan, Victor Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey gibi genç ve geleceği parlak isimler kadrosuna katarken yüklü bonservis bedelleri ödedi. Galatasaray'ın bu politikada kendisine örnek olarak Shakhtar Donetsk'i aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:05
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'da Shakhtar modeli!

Yeniden yapılanan Galatasaray bu sezon transferde, Shakhtar Donetsk'in yıllarca başarıyla uyguladığı ve çok büyük paralar kazandığı sisteme geçti. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılarda transfer edilecek futbolcunun genç olması ve yıllık ücretinin düşük tutulması ana kriterler olarak belirlendi.

Bu çerçevede de potansiyeli yüksek oyuncuların bonservisleri için yüksek meblağlar gözden çıkarıldı. Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro, Alexandru Cicaldau için Universitatea Craiova'ya 6.5 milyon euro verecek olan Cim-Bom, Berkan Kutlu için Alanya'ya 3.5, Barış Alper Yılmaz için Keçiörengücü'ne 1.5 milyon ve Sacha Boey için de Rennes'e 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Bu 5 futbolcunun da ortak noktası genç olmaları ve maaşlarının düşük tutulması. Bu tarz genç ve maaşı düşük isimlerin satılırken de elden kolay çıkarılacağı planlandı.

Üstelik ödenecek yüklü bonservis bedellerinin peşin yerine uzun vadeye yayılması önemli bir strateji olarak hayata geçirildi. Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar bu futbolcuların yanı sıra Annholt (30), Aytaç (28) ve Alpaslan (28) gibi bonservisi elinde olan isimlerin transferlerini de gerçekleştirdi.

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