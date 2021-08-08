Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Falcao’ya iki talip
Son dakika transfer haberleri: Gönderilecekler listesinin başında bulunan Radamel Falcao’ya La Liga’dan iki ekibin talip olduğu yazıldı. El Gol’ün haberine göre; El Tigre, Celta Vigo ve Espanyol’un listesine girdi. Hatta iki kulübün resmi görüşmelere başladığı belirtildi. Falcao’ya MLS’ten tekliflerin de olduğu ancak isteğinin Avrupa futbolunda oynamak olduğu belirtildi. (GS spor haberi)
Gönderilecekler listesinin başında bulunan Radamel Falcao'ya La Liga'dan iki ekibin talip olduğu yazıldı. El Gol'ün haberine göre; El Tigre, Celta Vigo ve Espanyol'un listesine girdi. Hatta iki kulübün resmi görüşmelere başladığı belirtildi. Falcao'ya MLS'ten tekliflerin de olduğu ancak isteğinin Avrupa futbolunda oynamak olduğu belirtildi.