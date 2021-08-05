Son dakika spor haberi: Wesley ve Simy Beşiktaş'a önerildi!

Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi. Sabah'ın haberine göre, iki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi. İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı. İtalya'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 29 yaşındaki Nijeryalı Simy; 20 gol, 3 asistle oynamıştı. 24 yaşındaki Wesley ise iki yıl önce 25 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Aston Villa ile geride kalan sezonda sadece 3 maçta görev yaptı.