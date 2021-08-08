Galatasaray 'Türk Haaland' Mirhan İnan'ın peşine düştü! Fatih Terim...

Sacha Boey, Cicaldau, Berkan Kutlu ve Barış Alper Yılmaz gibi genç isimleri kadrosuna katan Fatih Terim önümüzdeki 5 yılın kadro mühendisliğine kafa yorarken, tecrübeli teknik adamın yurtiçi piyasası haricinde gurbetçi avına da çıktığı öğrenildi.

LAKABI TÜRK HAALAND

Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yetenekli genç futbolcuların taramasını yapan Galatasaray'ın ağına 18 yaşındaki golcü futbolcu Mirhan İnan'ın takıldığı ortaya çıktı. Stuttgart alt yapısından yetişen ve BundesLiga U17 Ligi'nde 19 maçta 5 gol atan Mirhan'ın özelliklerinden çok etkilenen Fatih Terim'in 2003'lü forveti sarı kırmızılı kulübe kazandırmayı çok istediği anlaşılırken, transferde İtalyan ekibi Torino'nun da devrede olduğu bildirildi.

TERİM HOCALARINDAN BİLGİ ALDI

Vatan'ın haberine göre, 1,88'lik boyu ve hızlı yapısıyla Norveçli Haaland'ı andıran Mirhan İnan için 'Türk Haaland' yorumları yapılırken, oyuncunun Türkiye U18 yaş grubunda da yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın kapısını çalan Terim'in Mirhan İnan hakkında olumlu rapor aldığı anlaşılırken, Galatasaray'ın umut vaad eden potansiyeli yüksek ismi bonservissiz bir şekilde kadroya katacağı vurgulandı.