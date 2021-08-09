Morutan'ı yüksek maliyeti nedeniyle askıya alan Galatasaray'a menajerler Roma'nın kadro dışı bıraktığı Javier Pastore'yi önerdi.

Tam da bu iddiaların ortaya atıldığı günün ertesinde Arjantinli oyuncu Fransa'dan SoFoot'a konuştu. Röportajda; "İyi bir teklif gelirse hemen Roma'dan ayrılırım. Yeni bir maceraya atılmaya hazırım" dedi. Mourinho tarafından kadro dışı bırakılan Pastore takımdan ayrı idmanlarına devam ediyor.

Ancak Galatasaray'ın son çare olarak 32 yaşındaki Arjantinli'yi düşündüğü ifade edildi.