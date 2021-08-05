Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | GS maçı

PSV'ye elenen Aslan yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek. Galatasaray, İskoçya temsilcisi ST johnstone ile karşı karşıya gelecek. Mücadele ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 290 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 101 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 385 kez havalandırırken, kalesinde ise 438 gol gördü.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

ST. JOHNSTONE'U TANIYALIM

St. Johnstone bu sezon ilk resmi maçına İskoçya Premier Lig'in ilk haftasında Ross County karşısında çıktı ve müsabakadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Takımın başında İskoç teknik adam Callum Davidson bulunuyor. Transfermarkt'a göre İskoç takımının toplam değeri 8 milyon 630 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1.2 milyon Euro ile 21 yaşındaki futbolcu Alistair McCann. St. Johnstone'da İskoç, İngiliz ve Kuzey İrlanda'dan futbolcular yer alıyor.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAYACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

St. Johnstone Teknik Direktörü Callum Davidson,"Galatasaray, PSV Eindhoven maçının ardından hayal kırıklığına uğradı. Tüm gücünü bu maça verecektir. O yüzden yarın iyi savaşmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın yeni transferlerini izleyememiz bizim için dezavantaj olacak. Biz de kadromuza 2, 3 oyuncu katmak istedik fakat zaman el vermedi. Türkiye'ye gelip oynamak bizim için çok önemli bir konu. Galatasaray, prestijli ve güçlü bir takım. Tutkulu bir taraftarları var. Geçen senenin videolarını da izledik. Taraftarlarının karşısında çok başarılı bir takım oluyor. Maçlara farklı formasyonlarda çıkıyorlar. Biz elimizden geleni yapacağız. Burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM: ÇOK MUTU OLDUM

Fatih Terim, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'na yarın ilk 11'de şans vereceğini açıkladı.

Yeni transferleri Berkan Kutlu'nun altyapıdayken yanına gelip sohbet ettikleri günle ilgili sözlerinin hatırlatıldığı Fatih Terim, "Çok mutlu oldum. O kadar da güzel anlattı ki... Çok da hoşuma gitti, cevapları, bakış açısı, çok genç yaştaki olgunluğu ve iletişimi. Kendine güvenini zaten biliyoruz. Bir kabuk değişimine gidiyoruz demiştik, onların iyi örneklerinden biri. Yarın da kendisini oynatacağım. 10 antrenmanı bile olmadı ama bir hazırlık maçı oynadık altyapımızla. O kadar hazır ki sadece fizik olarak değil, mental olarak da hazır. O yüzden baskıya verdiği cevap da ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Galatasaray'ın bu tip oyuncularını çoğaltacağından emin olabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Terim, sakatlıktan dönen Taylan Antalyalı'nın durumu hakkında ise "Scott ile beraber düşündüğümüzde işin fizik kısmının çıkan analizlerinde Taylan'ın bir hayli önde olduğunu gördük. Kendi özel çalışıyordu, son bir haftadır bizimle çalışıyor. Taylan'ı da yarın oynatacağım. O yüzden Taylan gibi Berkan gibi oyunculara ihtiyacımız var. Bazı oyuncuları maç kondisyonuyla hazırlayabilirsiniz. 24 günde 7 maç oynayacağız. Sezon başı için çok ağır. 4 Avrupa, 3 Türkiye Ligi. Talihsiz olanı 3 deplasman üst üste oynayacağız. Bunları düşündüğümüzde her oyuncuya ihtiyacım var. Teknik adamlarda her oyununun karnesi vardır, kim nerede nasıl davranır, nasıl tepki gösterir o yüzden yanılma oranımız çok azdır. Kendi adıma en azından yanılma oranım azdır. Bazı oyuncular yanıltmaz, onlardan biri de Taylan. Taylan'a da söylüyorum çok sızlanma gibi bir lüksü yok. Yıllarca çok oynamadığı için farkı kapatsın diye düşünüyorum. Çok oynadım diyen oyuncu grubundan hoşlanmadığımı söylerim." değerlendirmesinde bulundu.

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