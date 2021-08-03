Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Valentin Rosier tepkisi! "Beşiktaş'a emanet ediyoruz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Valentin Rosier tepkisi! "Beşiktaş'a emanet ediyoruz"

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayan Valentin Rosier'in, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e yönelik küfürlü bir video paylaştığı iddiasına tepki gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 19:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 20:08
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Valentin Rosier tepkisi! "Beşiktaş'a emanet ediyoruz"

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver yaptığı açıklamada "Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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