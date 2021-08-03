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Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Rosier'den Ghezzal'e transfer çağrısı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda da şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta son olarak kadroya Valentin Rosier dahil edilmişti. Fransız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rachid Ghezzal'e çağrıda bulundu. Rosier paylaşımında, "Come to Beşiktaş Rachid ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 17:12 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 17:44
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Rosier'den Ghezzal'e transfer çağrısı

Beşiktaş'ta transfer girişimleri hız kesmiyor. Siyah beyazlılar şu ana kadar Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kadrosuna kattı.

Yönetimin ilk hedefi, Rachid Ghezzal'ı da bonservisiyle takıma kazandırmak.

ROSIER'DEN ÇAĞRI

Beşiktaş'ta kadroya son olarak dahil edilen Valentin Rosier'den flaş Ghezzal paylaşımı geldi.

Fransız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rachid Ghezzal'e çağrıda bulundu.

Rosier paylaşımında, "Come to Beşiktaş Rachid ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alan Valentin Rosier, daha sonra bu mesajını sildi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Rosier bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Ardından Ghezzal ile birlikte olduğu fotoğrafların paylaşıldığı tweetleri retweetledi.

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