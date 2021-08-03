Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Rosier'den Ghezzal'e transfer çağrısı

Beşiktaş'ta transfer girişimleri hız kesmiyor. Siyah beyazlılar şu ana kadar Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kadrosuna kattı.

Yönetimin ilk hedefi, Rachid Ghezzal'ı da bonservisiyle takıma kazandırmak.

ROSIER'DEN ÇAĞRI

Beşiktaş'ta kadroya son olarak dahil edilen Valentin Rosier'den flaş Ghezzal paylaşımı geldi.

Fransız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rachid Ghezzal'e çağrıda bulundu.

Rosier paylaşımında, "Come to Beşiktaş Rachid ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce etkileşim alan Valentin Rosier, daha sonra bu mesajını sildi.

PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Rosier bir süre sonra bu paylaşımı sildi. Ardından Ghezzal ile birlikte olduğu fotoğrafların paylaşıldığı tweetleri retweetledi.