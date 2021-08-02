Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Falcao ve Feghouli depremi! Burak Elmas açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen Elmas, takımın yıldız isimleri Falcao ve Feghouli'yi yeni sezonda kadroda düşünmediklerini söyledi.

İşte o sözler:

Falcao ve Feghouli ile ben kendim konuştum, görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kendilerine bir kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. Önümüzdeki senenin kadrosunda ikisini de maliyet olarak düşünmüyoruz. Bu yönetim kararıdır.