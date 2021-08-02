Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli sözleri! "Kadroda düşünmüyoruz"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Yapılan takviyeler kadar ayrılacakların da merak edildiği sarı-kırmızılılarda başkan Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas, "Falcao ve Feghouli'ye kulüp bulmalarını istedim. Kadroda düşünmüyoruz" dedi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, MHK Yaz Semineri'nin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinin Elmas, Falcao ve Feghouli'yi gelecek yılki kadroda düşünmediklerini söyledi.

İşte o sözler:

Falcao ve Feghouli ile ben kendim konuştum, görüştüm. Çok güzel hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerini ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim. Umarım onlar da bizim nezaketimize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı olarak kendilerine bir kulüp bulurlar ve iyi ilişkilerle yollarımızı ayırırız. Önümüzdeki senenin kadrosunda ikisini de maliyet olarak düşünmüyoruz. Bu yönetim kararıdır.