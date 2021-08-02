Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

JAPHET TANGANGA
Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.
JAPHET TANGANGA
Gençleşme yoluna giden Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Japhet Tanganga ile ilgileniyor. Aslan'ın hedefi satın alma opsiyonlu kiralama ile genç yıldızı kadrosuna katmak.
19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
ATAKAN DADAKDENİZ
Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Atakan Dadakdeniz ile ilgileniyor. TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.
FELIPE MELO
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilya ligi ekiplerinden Palmeiras'ta oynamaya devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, yıldız ismin Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu açıkladı.
RADU DRAGUSIN
Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragusin'i gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi.
RIECHEDLY BAZOER
Galatasaray, stoper arayışlarını sürdürürken, daha önce de gündemine gelen Riechedly Bazoer'i gündemine aldı. Hollandalı stoper için Galatasaray'ın yanı sıra Lyon, Marsilya, Lille ve Benfica da devrede.
ANEL AHMEDHODZIC
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Fatih Terim'in istediği isimlerin listesi de belli oldu. Anel Ahmedhodzic listenin zirvesinde yer alan isimlerden biri.
VICTOR NELSSON
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kophenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelsson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelsson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor.