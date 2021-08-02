Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Japhet Tanganga, Min-Jae Kim, Anel Ahmedhodzic... | GS haberleri

ATAKAN DADAKDENİZ

Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray, Atakan Dadakdeniz ile ilgileniyor. TFF 1.Lig'den de bazı kulüplerin talip olduğu Ataberk'in G.Saray'ı beklediği ve gelecek cevaba görev kariyerini şekillendireceği öğrenildi.