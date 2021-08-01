Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri...Spor Toto Süper Lig'i gol averajıyla 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Burak Elmas ve ekibinin gündeminde Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki futbolcular ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 10:27 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 11:10
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

19 Haziran'da Galatasaray'ın yeni başkanı seçilen Burak Elmas, ilk iş olarak sözleşmesi sona eren Fatih Terim'i takımın başına getirdi. Ardından transfer için kolları sıvayan Elmas ve yönetimi Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kattı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

RADU DRAGUSIN

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, Juventus forması giyen Rumen savunmacı Radu Dragusin'i gündemine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

VICTOR NELSSON

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Danimarka Ligi'nin köklü ekiplerinden Kophenhag'ın yetenekli stoperi Victor Nelsson için nabız yokluyor. 22 yaşındaki Nelsson, Fatih Terim'in stoper adayları arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan sağ bek Aurelio Buta, Galatasaray'ın transfer listesine giriş yaptı. Sarı kırmızılı ekip Omar'ın iyileşmemesi ve Yedlin'in performansı sebebiyle bir sağ bek transferi daha yapacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

BAFODE DIAKITE

Fransa 2. Ligi'nde Toulouse'ta forma giyen 2001 doğumlu Diakite, yeni transfer Sacha Boey ile aynı menajerlik şirketine bağlı. Alt yaşlarda Fransa Milli Takım forması giyen Diakite'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Diakite için nabız yoklanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

HERNANI

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kulübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | GS haberleri

OLIMPIU MORUTAN

Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı. Ancak bu haberin henüz Galatasaray tarafından doğrulanmadığı transferde pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

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