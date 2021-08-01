Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Olimpiu Morutan, Radu Dragusin, Victor Nelsson... | Gs haberleri

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cimbom'un Hernani'den vazgeçmediğini ve kulübü Parma ile hala görüşme halinde olduğu bilgisini paylaştı.

OLIMPIU MORUTAN

Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı. Ancak bu haberin henüz Galatasaray tarafından doğrulanmadığı transferde pazarlıkların sürdüğü belirtildi.