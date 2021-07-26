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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Stryger Larsen Premier Lig'e gidiyor! (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'in adı Premier Lig takımları ile anılıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:21
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Stryger Larsen Premier Lig'e gidiyor! (GS spor haberi)

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı Jens Stryger Larsen'in adı Premier Lig ekipleri West Ham ve Watford ile anılmaya başlandı.

İtalyan medyasından Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgiye göre, Sacha Boey transferi ile sağ bek bölgesini dolduran Galatasaray'ın bu transferde artık geri planda kalmasının ardından Jens Stryger Larsen için West Ham ve Watford devreye girdi.

Euro 2020'de de göz dolduran Jens Stryger Larsen için West Ham United'ın 5 milyon Euro teklif ettiği ve oyuncunun da Premier Lig'de oynamak istediği belirtildi.

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