Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı! Fatih Terim çok istiyor

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı! Fatih Terim çok istiyor

Transfer döneminde şu ana kadar yerli isimlere yönelen Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katarken, genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'la da anlaşmaya varmıştı. Fatih Terim'in bu isimlere bir yenisini daha eklemek istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor forması giyen 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ı da gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:29
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı! Fatih Terim çok istiyor

Sarı kırmızılılar bu transferi takas yoluyla bitirmek istiyor. Yönetim, kadrodaki iki genç oyuncu ile bir miktar para karşılığında İsmail'i kadrosuna katmaya çalışacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı! Fatih Terim çok istiyor

Bursaspor ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek İsmail Çokçalış, geçen sezon 26 resmi maçta forma giyip 1 gol atıp 3 asist yaptı. İsmail, geçen sezonun sonunda 6 maçta çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamadı.

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