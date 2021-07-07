Son dakika transfer haberleri: Galatasaray İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı! Fatih Terim çok istiyor

Galatasaray, kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'dan sonra bir Türk isim daha aldı; İsmail Çokçalış...
Galatasaray, kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'dan sonra bir Türk isim daha aldı; İsmail Çokçalış...
Bursaspor forması giyen genç sağ bek ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti.
Galatasaray formasını giymek için oldukça istekli davranan İsmail için Bursaspor'la görüşmeler başladı.
Sarı kırmızılılar bu transferi takas yoluyla bitirmek istiyor. Yönetim, kadrodaki iki genç oyuncu ile bir miktar para karşılığında İsmail'i kadrosuna katmaya çalışacak.
Bursaspor ile olan sözleşmesi 2022 yazında sona erecek İsmail Çokçalış, geçen sezon 26 resmi maçta forma giyip 1 gol atıp 3 asist yaptı. İsmail, geçen sezonun sonunda 6 maçta çapraz bağ yırtığı nedeniyle oynayamadı.