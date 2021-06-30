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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'den Ozan Kabak'a çağrı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, gözünü eski yıldızı Ozan Kabak'a çevirdi. Schalke'nin satmak istediği, Liverpool'un ise kadroda düşünmediği Ozan Kabak için, Fatih Terim devreye girdi. Tecrübeli teknik adamın Ozan ile bir görüşme yaptığı ve “Zirveye oynayan bir takıma gitmeyeceksen, Galatasaray’a gel. Burada yeniden forumunu yakala” dediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'den Ozan Kabak'a çağrı

Galatasaray, Ozan Kabak'ı yeniden kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Konuyla ilgili Almanya'dan Revier Sports'ta yer alan haberde, "Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer alamadı. Kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi ummuştu. Ama beklediği gibi olmadı. Bundan Schalke de zararlı çıktı" denildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'den Ozan Kabak'a çağrı

Ozan için Schalke'ye gelen tek resmi teklifin Nice'ten olduğu ancak genç oyuncunun, bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi. Bu noktada Fatih Terim'in Ozan ile bir görüşme yaptığı ve "Zirveye oynayan bir takıma gitmeyeceksen, Galatasaray'a gel. Burada yeniden forumunu yakala" dediği öğrenildi. Ozan Kabak'ın beklediği teklifleri alamazsa Fatih Terim'e dönüş için söz verdiği gelen haberler arasında...

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