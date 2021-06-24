Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed Florya'ya döndü!

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynayacağı müsabaka öncesi sevindiren haber gelmişti.
Sarı-kırmızılıların Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılan ve bu sebeple PSV maçlarında oynayamayabileceği dile getirilen Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ında görev almayacağı öğrenilmişti.
FLORYA'YA DÖNDÜ
Milli Takım kampından ayrılan golcü futbolcu Florya'ya döndü ve çalışmalara başladı.
MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ
Galatasaray'ın golcüsü Florya'ya döndüğünün müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.