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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed Florya'ya döndü!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, Mısır Olimpiyat Milli Takımı'nın kampından Florya'ya geri döndü. A Spor muhabiri Emre Kaplan, daha önce yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'in olimpiyatlarda görev almayacağını bu nedenle PSV ile oynanacak zorlu karşılaşmalarda forma giyebileceğini duyurmuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:21 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mostafa Mohamed Florya'ya döndü!

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile oynayacağı müsabaka öncesi sevindiren haber gelmişti.

Sarı-kırmızılıların Mısır Olimpik Milli Takımı'na çağırılan ve bu sebeple PSV maçlarında oynayamayabileceği dile getirilen Mostafa Mohamed'in Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ında görev almayacağı öğrenilmişti.

FLORYA'YA DÖNDÜ

Milli Takım kampından ayrılan golcü futbolcu Florya'ya döndü ve çalışmalara başladı.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Galatasaray'ın golcüsü Florya'ya döndüğünün müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

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