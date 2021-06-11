Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a süper kanat Jacob Murphy!

Galatasaray bir yandan seçim için gün sayarken bir yandan da transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Görev başına gelecek başkana zaman kazandırılması hedeflenirken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isim Jacob Murphy oldu. Galatasaray, geçen sezon beklentilerin altında kalan Sofiane Feghouli'yi gönderme kararı alırken menajerine de kendilerine yeni bir takım bulmaları talimatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından arayışlar başlarken Feghouli kalsın ya da gitsin mutlaka yeni bir isimin alınması planlanıyor.

THE SUN YAZDI İşte bu noktada, Newcatle'la sözleşmesi sona eren Murphy gündeme alınırken İngiliz futbolcuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. The Sun gazetesi de bu gelişmeyi sayfalarına taşıdı. Leeds ve Southampton'ın ardından Galatasaray'ın da oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, 2017 yılında 11.3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Jacob Murphy'nin önce Newcastle'ın teklifini dinleyeceği ve onun ardından kendisini isteyen diğer takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.