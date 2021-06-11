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Son dakika GS transfer haberleri | 'a süper kanat !

Sarı-kırmızılı ekip, Feghouli’nin alternatifini ’de buldu. Cezayirli futbolcuya takım arayan , yerini ile dolduracak. ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a süper kanat Jacob Murphy!

bir yandan seçim için gün sayarken bir yandan da transfer komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Görev başına gelecek başkana zaman kazandırılması hedeflenirken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son isim oldu. Galatasaray, geçen sezon beklentilerin altında kalan 'yi gönderme kararı alırken menajerine de kendilerine yeni bir takım bulmaları talimatı verilmişti. Bu gelişmenin ardından arayışlar başlarken Feghouli kalsın ya da gitsin mutlaka yeni bir isimin alınması planlanıyor.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a süper kanat Jacob Murphy!

THE SUN YAZDI

İşte bu noktada, 'la sözleşmesi sona eren Murphy gündeme alınırken İngiliz futbolcuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. gazetesi de bu gelişmeyi sayfalarına taşıdı. ve 'ın ardından 'ın da oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki başarılı futbolcu, yılında 11.3 milyon euro'ya transfer olmuştu. Sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 'nin önce 'ın teklifini dinleyeceği ve onun ardından kendisini isteyen diğer takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a süper kanat Jacob Murphy!

TEKLİFE BAĞLI

Murphy'nin Transfermarkt değeri 4 milyon Euro... ile sözleşmesinin sonuna gelen başarılı futbolcunun, iyi bir sözleşmeye imza atmak istediği ve 'ın bu şekilde diğer adayların önüne geçebileceği belirtiliyor.

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